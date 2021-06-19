Тегеран, , 08:00 — REGNUM 18 июня посольство Ирана в Лондоне в заявлении пригласило иранцев, проживающих в Великобритании, принять участие в президентских выборах, явившись на избирательные участки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

13-е президентские выборы в Иране начались в пятницу 18 июня. Граждане страны, проживающие за рубежом, могут голосовать на выборах с 09:00 по местному времени в течение десяти часов.

В Великобритании во время президентских выборов будут работать пять избирательных участков в Лондоне и шесть в Манчестере, Бирмингеме, Лидсе, Глазго, Кардиффе и Ньюкасле.

Согласно заявлению, на избирательных участках требуется соблюдать медицинские протоколы.

Президентские выборы проходят по всему Ирану одновременно с шестым туром выборов в муниципальные советы городов и деревень, первым промежуточным сроком для 11-го тура дополнительных парламентских выборов и вторым промежуточным сроком для пятого тура выборов в Совет экспертов.