Тегеран, , 08:00 — REGNUM 18 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг обвинения, выдвинутые в заключительном заявлении 148-го заседания министров иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, и охарактеризовал такой подход как совершенно неконструктивный. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рассматривая политику некоторых арабских стран через призму двойных стандартов в заявлениях об улучшении отношений с Исламской Республикой, Хатибзаде охарактеризовал Совет сотрудничества как заложника алчности неудачной политики «шумного меньшинства».

Хатибзаде отверг положения заявления министров иностранных дел Совета сотрудничества по ядерной программе Ирана и отметил, что Исламская Республика всегда придерживалась международных законов и своих обязательств и, следовательно, не терпит никакого вмешательства в свои ядерные и ракетные программы, а также в вопросы, связанные с ее военной и сдерживающей оборонной политикой.

Он выразил надежду на то, что вместо того, чтобы делать устаревшие заявления, страны обратят внимание на реалии региона, а также изменят свои подходы в сторону регионального диалога и сотрудничества.