Лондон, , 06:33 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном может быть проведена, заявил министр обороны королевства Бен Уоллес в интервью телеканалу Sky News.

Так он ответил на возможность такого мероприятия после саммита Россия — США в Женеве. По словам главы ведомства, Джонсон открыт для подобных встреч, если они способствуют принятию важных решений.

Уоллес также отметил, что премьер-министр готов обсуждать нормализацию отношений России и Великобритании в случае изменении Москвой линии поведения. Кроме того, министр обороны подчеркнул, что в отношениях двух стран «сохраняются нерешенными еще много вопросов».

Он добавил, что не хотел бы, чтобы «разногласия между Россией и Западом» продолжались, просолку «они не соответствует ничьим интересам».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что отношения России и Великобритании в политическом плане «практически мертвы».

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