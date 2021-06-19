Киев, , 05:52 — REGNUM Минские соглашения требуют пересмотра из-за получения российских паспортов жителями Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, 18 июня сообщило агентство УНИАН.

По его словам, Россия выдала живущим в ДНР и ЛНР уже 630 тысяч паспортов и это является «фундаментальной вещью».

«Выдача паспортов — это фундаментальная вещь относительно изменения условий (Минских соглашений). 630 тысяч паспортов, выданных РФ — это повод для того, чтобы начинать переговоры», — сказал Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения невозможно выполнить действующей редакции и их следует изменить.

18 июня глава украинской делегации на переговорах по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук выразил мнение, что прогресса в переговорах по Донбассу не удастся достигнуть, если не внести «коренные изменения» в Минские соглашения.

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