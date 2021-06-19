19 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:27 — REGNUM Материал издания Politico о том, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн, вызвал обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 19 июня в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотни миллионов маловато будет для «самой сильной армии» Европы. Не хватит даже на пропой и поддержание штанов», — считает Елена Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что надежды Киева на военную помощь со стороны Соединённых Штатов разбились в пух и прах. Теперь ВСУ придётся самим решать вопрос со своим вооружением.

«Вот и сказочке конец. А они так надеялись. Действительно, зачем «сильнейшей армии» Европы какая-то помощь в размере ста миллионов. Это просто смешно!» — пишет Надежда З.

Некоторые комментаторы считают, что у Штатов наконец-то открылись глаза и кто-то в руководстве просто не захотел подкармливать нацистское правительство на Украине.

«Свежо предание, но верится с трудом. Но если это действительно так, то можно только порадоваться за американцев. Значит, начинают понимать, что нельзя фашиствующим молодчикам на Украине оказывать военную помощь», — поделилась своим мнением Людмила Ч.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Часть людей считают, что Вашингтон просто добился того, чтобы Россия отвела свои войска от границы с Украиной. Поэтому военная помощь Киеву больше не нужна, предполагают граждане.

«Помощь выделялась, так как войска Российской Федерации тёрлись у границ Украины и шли сигналы о том, что они двинутся в сторону соседней страны. Байден встретился с Путиным и указал ему «красную линию», так что помощь уже просто не нужна», — предполагает Владимир Б.

Ряд пользователей указывают на то, что последнее обострение на линии соприкосновения в Донбассе оказалось бессмысленным и не привело к желаемому результату со стороны Украины.

«Ну и к чему тогда всё это было? Украина стягивала свои танки, все участники ощетинились, ждали броска на Донбасс, но в итоге всё закончилось пшиком. Зачем было беспокоить людей? Кто в выигрыше-то остался?» — задаётся вопросами Евгений Ч.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что украинские власти не откажутся от своей агрессивной политики в отношении жителей Донбасса. Армии ДНР и ЛНР следует держать ухо востро.

Военная техника ВСУ Mil.gov.ua

«И что теперь, можно армии ДНР и ЛНР сворачивать лавочку и расходиться по домам? Нет уж, совсем не верится, что украинские военные после такой новости одумаются. Наоборот, они будут ещё больше устраивать различные провокации, вынуждая США обратить на себя внимание», — предполагает Иван Е.

Напомним, 18 июня издание Politico опубликовало материал со ссылкой на источник, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине стоимостью до $100 млн.