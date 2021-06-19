В Петербург прибыл корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков»
Санкт-Петербург, 19 июня, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург для участия в X Международном военно-морском салоне (MBMC-2021) прибыл малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» Балтийского флота (БФ) ВМФ России. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны РФ.
«В настоящее время экипаж корабля проводит необходимую подготовку материальной части для участия в показе», — отмечается в сообщении.
В работе MBMC-2021, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня, всего примут участие порядка десяти кораблей, судов и катеров различных классов. В их числе — корвет «Сообразительный», базовый тральщик «Александр Обухов», малые ракетные корабли (МРК) «Одинцово» и «Зелёный Дол», десантный катер «Мичман Лермонтов», дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург», а также противодиверсионные, патрульные и водолазные катера.
Участвующие в работе салона корабли Балтийской военно-морской базы в ближайшее время совершат переход из Балтийска в Кронштадт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» провёл в Балтийском море артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.