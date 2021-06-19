Санкт-Петербург, 19 июня, 2021, 05:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург для участия в X Международном военно-морском салоне (MBMC-2021) прибыл малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» Балтийского флота (БФ) ВМФ России. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков»

«В настоящее время экипаж корабля проводит необходимую подготовку материальной части для участия в показе», — отмечается в сообщении.

В работе MBMC-2021, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня, всего примут участие порядка десяти кораблей, судов и катеров различных классов. В их числе — корвет «Сообразительный», базовый тральщик «Александр Обухов», малые ракетные корабли (МРК) «Одинцово» и «Зелёный Дол», десантный катер «Мичман Лермонтов», дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург», а также противодиверсионные, патрульные и водолазные катера.

Участвующие в работе салона корабли Балтийской военно-морской базы в ближайшее время совершат переход из Балтийска в Кронштадт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» провёл в Балтийском море артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.