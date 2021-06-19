Рамалла , , 03:59 — REGNUM В ходе столкновений с полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан ранения получили не менее 386 палестинцев. Об этом со ссылкой на заявление палестинского общества Красного Полумесяца вечером 18 июня сообщает радиостанция Saut Al-Aqsa.

«Общее число раненых, с которыми работали наши бригады сегодня, достигло 386», — цитирует палестинская радиостанция сообщение медиков.

Отравления слезоточивым газом получили 286 человек, от резиновых пуль пострадали 55, ожоги получили 38, от действия светошумовых гранат пострадали ещё семеро палестинцев.

Отмечается, что наиболее ожесточённые столкновения происходили вблизи населённых пунктов Бейта и Бейт-Даджан на юге провинции Наблус, где местные жители каждую пятницу проводят акции протеста против поселенческой деятельности Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня в ходе столкновений с полицией Израиля в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, а также в секторе Газа ранения получили не менее 87 палестинцев.

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