Новороссийск, Краснодарский край, , 03:15 — REGNUM В Краснодарском крае на полигоне Раевский под Новороссийском завершилась активная фаза, с десантированием и боевой стрельбой, российско-белорусско-сербских совместных тактических учений «Славянское братство-2021». Об этом 18 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие трёх стран для проведения доразведки района расположения группировки незаконного вооружённого формирования (НВФ) десантировались из вертолётов Ми-8АМТШ на парашютах типа «крыло» с высоты две тысячи метров. После чего штурмовики Су-25 оперативно-тактической авиации и вертолёты К-52 «Аллигатор» армейской авиации ВКС России нанесли удар по скоплениям условных террористов.

Коалиционное подразделение под авиационным прикрытием совершило беспарашютное десантирование и высадку десанта посадочным способом, группа спецназа из Сербии захватила горный перевал и освободила удерживаемых в лагере боевиков гражданских заложников.

«Под прикрытием артиллерии подразделения вышли на рубежи и огнём из танков Т-72БМ3, боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортёров БТР-80 подавили сопротивление НВФ, после чего десантно-штурмовые подразделения совершили рейд для окончательного захвата района и уничтожения террористов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на аэродром Южного военного округа (ЮВО) Крымск в Краснодарском крае для участия в совместных российско-белорусско-сербских тактических учениях «Славянское братство — 2021» из Белоруссии прибыло более 300 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Читайте также: В Новороссийск прибыли сербские военные

Читайте ранее в этом сюжете: В Новороссийск на совместные учения прибыли десантники из Белоруссии