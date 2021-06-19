Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Информация о приостановке властями США военной помощи Украине является «ерундой», говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, размещенного 18 июня на сайте американской администрации.

По ее словам, только недавно Вашингтон направил Киеву пакет военной помощи на сумму $150 млн. Представитель Белого дома отметила, что США выполнили все запланированные ранее задачи по поддержке Украине.

Кроме того, как подчеркнула Псаки, американские власти подговорили дополнительные программы на случай «дальнейшего вторжения России на Украину». Вместе с тем пресс-секретарь не стала уточнять, о каких суммах идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM 14 июня глава офиса украинского президента Андрей Ермак не смог поговорить по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном из-за решения отказа Белого дома.

18 июня издание Politico, со ссылкой на свои источники, распространило информацию о том, что США приостановили выделение военной помощи Украине на сумму $100 млн.

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