Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2» в контексте энергетической безопасности ЕС обсудили в ходе встречи госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, 18 июня сообщили в пресс-службе американского госдепартамента.

Глава госдепа подчеркнул важность польско-американского партнерства, в том числе и в рамках НАТО. По его словам, сотрудничество стран помогает решать региональные и глобальные проблемы.

Блинкен также подчеркнул необходимость защиты демократических ценностей, включая свободу СМИ и уважение к гражданским правам. Рау сообщил, что Польша с нетерпением ждет возможности стать председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2022 году

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля поверенный в делах США в Варшаве Бикс Алиу заявил, что в Вашингтоне полностью поддерживают политику, которую польские власти проводят на «восточном направлении».

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