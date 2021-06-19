Вашингтон, , 01:30 — REGNUM Вывод части своего военного контингента и вооружений начали власти США из ряда стран на Ближнем Востоке, 18 июня передало издание The Wall Street Journal.

Так, из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии вывезут восемь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot. Также из Саудовской Аравии выведут комплекс системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Кроме того, из этих стран передислоцируют часть военных самолетов и военнослужащих. Операция является частью усилий Вашингтона по реагированию «на вызовы со стороны Китая и России».

По информации журналистов, об этих планах министр обороны США Ллойд Остин уведомил саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда еще 2 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи объявил, что Вашингтон вывел из Афганистана около половины своих войск.

Читайте также: США отчитались о темпах вывода войск из Афганистана