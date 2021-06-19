Нью-Йорк, США, , 01:04 — REGNUM Мьянма столкнулась с опасностью начала гражданской войны из-за обострения противостояния между военными и оппозицией, заявила спецпосланник ООН Кристин Шранер Бургенер в ходе брифинга.

«Риск полномасштабной гражданской войны реален», — заявила она.

Шранер Бургенер добавила, что в ряде регионов страны уже начались столкновения протестующих с военными. При этом противостояние происходит и регионах, которые граничат с Китаем, Индией и Таиландом. По ее словам, это также привело к тому, что ряд жителей Мьянмы сбежали через границу в соседние государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер военных Мьянмы Мин Аунг Хлаин пообещал провести всеобщие выборы в стране после стабилизации обстановки. При этом конкретные сроки проведения выборов он назвать отказался.

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