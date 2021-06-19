Белград, , 00:19 — REGNUM Сербская радикальная партия считает положительным то, что в ходе очередного раунда диалога с Приштиной в Брюсселе 15 июня президент Александр Вучич четко заявил о том, что он не признает независимость Косово. Об этом заявила вице-председатель партии Верица Радета 17 июня.

«Вучич несколько раз повторил, что он не признает лжегосударство Косово, и Сербская радикальная партия поддерживает его в этом. Хорошо было бы, если бы сербская сторона чаще это повторяла», — процитировало агентство «Бета» слова Радеты.

Радета также подчеркнула, что сербская сторона должна настаивать на формировании Сообщества сербских муниципалитетов, так как Приштина взяла на себя это обязательство, подписав Брюссельское соглашения.

Напомним, что Александр Вучич после встречи с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти в Брюсселе 15 июня заявил, что он никогда не признает независимость Косово, хотя Курти неоднократно спрашивал его во время переговоров, когда Сербия это сделает.