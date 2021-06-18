Вена, , 23:43 — REGNUM В Евросоюзе «достигли соглашения по санкциям в отношении Белоруссии, они чёткие и целенаправленные». Об этом 18 июня заявил глава австрийской дипломатии Александр Шалленберг.

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МИД Австрии распространил сообщение, согласно которому 18 июня страны ЕС согласовали санкции в отношении официального Минска. Там отметили, что комплекс ограничительных мер не нацелен на белорусских обывателей.

Европейская пресса со ссылкой на свои источники сообщает, что санкциям подвергнуться белорусские НПЗ, производители табака и удобрений, а также телекоммуникационный сектор. Более точная информация по секторам и конкретным предприятиям, а также попадающим под расширенные санкции гражданам Белоруссии будет официально представлена 21 июня.

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