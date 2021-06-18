Берлин, 18 июня 2021, 23:36 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала лидеров ЕС брать пример с американского президента Джо Байдена и поддерживать диалог с российскими властями 18 июня в ходе пресс-конференции.
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Она отметила, что какими бы ни были отношения с Москвой и каким бы «гибридным нападениям» не подвергались страны ЕС, Россия — важный фактор для поддержания «безопасности и стабильности» на европейском пространстве.
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