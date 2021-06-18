Минск, , 23:18 — REGNUM Содержащийся в СИЗО КГБ Белоруссии Роман Протасевич, которого государственные СМИ республики называют «террористом», не контактировал с представителями Луганской Народной Республики. Об этом 18 июня заявила его адвокат Инесса Оленская.

После встречи с клиентом защитница сообщила, что Протасевич жалоб не имеет. О проводимых с ним процессуальных действиях Оленская рассказывать не имеет права. Тем не менее, она отметила, что представители ЛНР с ним не контактировали ни по каким способам связи.

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Протасевич был задержан 23 мая в минском аэропорту в результате вынужденной посадки самолёта ирландской авиакомпании Ryanair по маршруту из Греции в Литву через воздушное пространство Белоруссии. Белорусские авиадиспетчеры сообщили пилотам о террористической угрозе, сопровождение изменившему курс пассажирскому борту оказывал военный самолёт белорусских ВВС. В Евросоюзе инцидент назвали актом «воздушного пиратства» и запретили белорусской авиакомпании «Белавиа» входить в воздушное пространство ЕС, а самолётам Евросоюза предписали облетать границу Белоруссии.

МИД Белоруссии организовал 14 июня пресс-с конференцию с участием Протасевича. Узник КГБ Белоруссии заявил, что чувствует себя за решёткой в безопасности и там его «никто пальцем не тронул». Он также сообщил, что его допрашивали только белорусские следователи. Представители силовых ведомств Белоруссии также опровергли сообщения об участии следователей ЛНР в следственных действиях с Протасевичем.

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После этого генпрокурор ЛНР Сергей Горенко во время брифинга поблагодарил Александра Лукашенко и правоохранительные органы Белоруссии за возможность провести следственные действия в отношении основателем влиятельного телеграм-канала Nexta. Горенко сообщил журналистам, что «признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела».

В Луганске желают привлечь Протасевича к уголовной ответственности по фактам соучастия в тяжких и особо тяжких преступлениях. По информации следователей ЛНР, гражданин Белоруссии участвовал в боевых действиях во время службы в украинском батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России) и может быть причастен к гибели мирных жителей республики.