Алнашский район, Удмуртия, 18 июня, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Деревня Байтеряково в Алнашском районе Удмуртии получила титул культурной столицы финно-угорского мира в 2022 году. Конкурс проводился в рамках Всемирного конгресса финно-угорских народов, который завершился 18 июня в Тарту (Эстония).

Пресс-служба Молодёжной ассоциации финно-угорских народов

Программа «Культурная столица финно-угорского мира» создана в 2013 году в качестве совместной инициативы Молодёжной Ассоциации финно-угорских народов (МАФУН) и Центра развития коренных народов URALIC.

Заявки на конкурс могли подавать любые города, деревни и села финно-угорских стран и регионов, исключая столицы государств — Эстония, Финляндия и Венгрия, а также столиц регионов России.

В этом году Эстония не могла принимать участие в конкурсе, поскольку Культурной столицей финно-угров 2021 является эстонский город Абья-Палуоя. Ранее центрами финно-угорского мира становились удмуртская деревня Быги, эстонская деревня Обиница, деревня Искасентдьёрд в Венгрии, деревня Вокнаволок в Карелии, деревня Шоруньжа в Марий Эл, а также башкирская деревня Мишкино.

Тематический фокус конкурса в текущем году был связан с открытием международного десятилетия языков коренных народов 2022—2032.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске 3−4 июня проходил Всероссийский форум финно-угорских народов. В мероприятии приняли участие представители 30 регионов России, где проживают не только финно-угорские, но и самодийские народы. Планируется, что форум будут проходить один раз в два года.