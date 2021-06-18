Берлин, , 23:15 — REGNUM Позиции стран ЕС по отношению к России и к Турции должны быть согласованы, причём ещё до саммита Евросоюза 24−25 июня, сообщила 18 июня журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Меркель «Мы должны констатировать, что мы все подвергаемся гибридным нападениям, но с другой стороны, мы очень заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, так что мы будем оставаться в диалоге с Россией, как бы трудно это ни было».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у стран ЕС должен быть единый подход к России.

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