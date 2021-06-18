Приштина, , 23:00 — REGNUM Семья косовских албанцев Шабани 19 июня перезахоронит останки своего ранее считавшегося пропавшим без вести сына Незира.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, юноша был выведен из дома служащими югославской народной армии в 1999 году и больше не вернулся. Его тело нашли в братской могиле на севере Косово.

Также были опознаны останки Дибрана Дибрани, Зечира и Магбули Муя.

Пропавшими без вести в годы войны в Косово считаются 1634 человека. Для раскрытия их судьбы в Косово требуют раскрыть госархивы Сербии.