Вена, , 12:06 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 18 июня встретился с канцлером Австрии Себастьяном Курцем на полях саммита стран Западных Балкан в Вене.

После встречи администрацией Курти был выпущен пресс-релиз, в котором сообщается, что темой встречи стало экономическое сотрудничество, в частности, привлечение инвестиций. Австрия находится на пятом месте в списке инвесторов в Косово.

Политик поблагодарил Курца за поддержку стремления Косово к обретению международного признания и выразил готовность продолжать сотрудничество в этом направлении. Австрия поддерживает Косово в процессе интеграции в ЕС. вступления в международные организации и в стремлении добиться либерализации визового режима с ЕС.

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