18 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 22:57 — REGNUM Новость о том, что США временно заморозили разработку плана военной помощи Украине ценой в $100 млн удивила многих американских пользователей Twitter. Об этом стало известно 18 июня, Politico сообщило, что данное решение было принято в преддверии российско-американского саммита в Женеве, где встретились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

Фёдор Толстой. Нищий

Чиновники Госдепартамента США и Пентагона разрабатывали план военной помощи Украине по указу совета национальной безопасности. Однако работа была заморожена после того, как Россия объявила о выводе войск, дислоцированных вблизи границы Украины. Это произошло незадолго до российско-американского саммита, указывает издательство.

«Мы за такое устроили кое-кому импичмент, не так ли?», — имеет ввиду Трампа пользователь под ником @PouncerNC.

«После всего, что Украина сделал для Хантера и Джо…», — отмечает Shawn Hairston.

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«Перевод: Политика — это сложно. Байдену нужно обуздать технологических гигантов, чтобы крупные банки могли выжить. Он обратился за помощью к России», — объясняет @Sakharov.

«Что ж, теперь мы окончательно капитулировали перед Россией… Зато мы избавились от злых твитов», — сожалеет Dan Ashcroft.

«Что ж, круто! После 16 месяцев COVID мне очень не хотелось ядерной войны», — радуется @globalagoras.

«Все идет своим чередом. Ведь не было такого, что предыдущему президенту объявили импичмент только из-за того, что он пригрозил сделать подобное», — вспоминает Bronus Swagner.

«Трамп предоставляет помощь Украине в отведенные Конгрессом сроки — импичмент, потому что он не сделал это достаточно быстро. Байден отказывает Украине в помощи, потому что Путин пообещал вывести войска, которые планируют оставить до сентября — все в порядке», — отмечает @SatiricalJW.

«Расскажите мне больше о том, какой Байден крутой парень в отношении России», — просит @SB263664849932.

«Вы потратили много времени, рассказывая нам, что Трамп — российский агент. Трамп увеличил помощь Украине, Байден ее остановил», — подчеркивает @David Hutchens.

«Это хорошая новость. Теперь у Украины будет меньше возможностей убивать детей Донбасса», — пишет @@chuk_and_gek.

«Чего вы возмущаетесь?! План должен был стать ответом на агрессивные действия России, от которых она теперь отказывается. План пустят в действие, если Россия вновь будет агрессивной», — пишет @tomtom4891.

Снайпер ВСУ mil.gov.ua

Напомним, саммит в Женеве 16 июня стал первой личной встречей президентов США и России с момента вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Для Владимира Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом с января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как отмечается в заявлении Белого дома, Байден подтвердил «непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России». Президенты также обсудили проводимые на Украине реформы и борьбу с коррупцией, направленные «на безопасность и процветание народа Украины», согласившись, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении учений на южном и западном направлениях, отдав приказ отводить войска в места постоянной дислокации.