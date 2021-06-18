Житомир, Украина, , 22:16 — REGNUM В гостинично-ресторанном комплексе недалеко от Житомира обнаружена трансляция российских телеканалов, сообщает 18 июня пресс-служба Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Отмечено, что трансляция российских телеканалов на территории Украины запрещена, а содержание их программ нарушает нормы Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

«В Житомирской области прекращена ретрансляция каналов, показ которых ограничен в Украине. Пятнадцатого июня была обнаружена в одном из гостинично-ресторанных комплексов ретрансляция телеканалов «Россия 24», «Первый канал. Всемирная сеть», «НТВ Мир», «ТНТ», «РТР-Планета» и других… По состоянию на 18 июня иностранные программы, распространение которых противоречит украинскому законодательству, были изъяты из перечня доступных для просмотра», — указано в сообщении на сайте Нацсовета.

«После изучения общего перечня телеканалов, которые могут просматривать клиенты заведения, сотрудниками правоохранительных органов и представителем Национального совета в Житомирской области была проведена разъяснительная беседа с руководством комплекса», — сообщает Нацсовет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины с лета 2014 года запретили вещание нескольких десятков российских телеканалов, от «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, «РТР-Планета», RT, до развлекательных, детских и спортивных, таких как «Улыбка ребенка» и «Охота и рыбалка».

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