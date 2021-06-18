Москва, , 22:06 — REGNUM Круглый стол в онлайн-формате «Накануне съездов. Начало избирательной кампании» с участием экспертов-политологов, социологов, руководителей консалтинговых агентств прошел в пятницу, 18 июня, в Москве.

После подписания президентом России Владимиром Путиным указа о назначении выборов в Государственную Думу РФ, избирательная кампания практически стартовала. Предвыборные партийные съезды пройдут в ближайшие дни: 19 июня его проводит «Единая Россия», следом — КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Яблоко».

Не удивительно, что тема выборов стала одной из самых важных в информационном пространстве. Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) был организован круглый стол, в ходе которого ведущие политологи и социологи обсудили актуальные вопросы: каков образ идеального кандидата, на чем должны строиться предвыборные программы партий и как обеспечить выборам общественное внимание?

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев, выступивший модератором встречи, сразу отметил, что главная задача — это понять, чего от выборов ждет избиратель.

Руководителем департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатериной Соколовой был представлен подробный предварительный прогноз для политического рынка на основе экспертных оценок 20 ведущих политологов страны.

В нем, в частности, отмечено, что «плюсы» на очередном этапе заработали партии, прибегнувшие к успешным стратегиям обновления. Это в первую очередь касается кадрового обновления, привлечения новых лиц.

«Наиболее успешными в этом направлении стали, пожалуй, «Единая Россия», которая провела самые масштабные праймериз с участием новых политиков, волонтеров, а также «Справедливая Россия — За правду» с их яркими персональными приобретениями и «Новые люди» благодаря открытому кадровому конкурсу и отдельным потенциальным кандидатам. Ребрендинг, усиление менеджмента и лидерства бывшей КПСС, ныне Российской партии свободы и справедливости — также один из примеров успешного обновления, позволившего партии несколько укрепить позиции. РЭП «Зеленые» обновили управление партией в пользу большей роли регионов и экологических активистов», — сообщила Екатерина Соколова.

В качестве механизмов для успешного кадрового обновления выделены профильные конкурсы: «Лидеры России. Политика», «Федеральный ПолитСтартап» «Единой России», «ДебатыКандидаты» «Новых людей». Также отмечен приток неравнодушных людей, ранее не участвовавших в политике, и профессиональных политконсультантов.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отвечая на вопрос, ждать ли сенсаций от грядущих выборов, отметил, что на старте избирательных кампаний резкие эмоции не полезны.

«Многое будет зависеть от конфигурации лидерской части списка «Единой России», здесь возможны самые интересные варианты. Информация, что Президент будет очно присутствовать на съезде, о многом говорит. Завтрашние решения во многом сформируют драматургию избирательной кампании», — убежден политолог.

Алексей Чеснаков также считает, что принятие решения о трехдневном голосовании имеет большое значение.

«Больше возможностей по дистанционному варианту выбрать — спокойно, комфортно, удобно, без рисков для здоровья. Я уверен, будущее за электронным голосованием», — заявил он.

По мнению президента консалтингового агентства «Bakster-group», руководителя центрального аппарата партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Гусева, недопустимо сводить к нулю всю интригу выборов, которая заключается в том, получит ли «Единая Россия» конституционное большинство. Высказывая это мнение, он отметил, что выступает скорее не как эксперт-политолог, а как человек, занимающийся партийным строительством.

«Новый — не всегда означает молодой. Это могут быть люди с огромным жизненным опытом, которые приходят и помогают партии побеждать», — подчеркнул Дмитрий Гусев, говоря о нюансах кадровой политики.

Он не преминул воспользоваться случаем и пригласить участников круглого стола на партийный съезд, который пройдет 26 июня.

Если деятельность по обновлению не видна, это не означает, что ее нет, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он отметил, что данный тезис касается, в первую очередь, КПРФ. Также он проанализировал ряд громких уголовных дел, связанных с членами партии.

«Вполне очевидно, что сейчас КПРФ разрабатывает новую идеологию, в которой нет места противостоянию с Президентом, но есть — с кабмином и партией парламентского большинства. Причем это идеология «передергивания». Полагаю, это будет подвергнуто критике со стороны и рядовых коммунистов, и интересующихся политикой людей», — резюмировал Павел Данилин.

Он отметил также, что совершенно неправильно, в том числе с точки зрения имиджа, ставить клановые интересы выше партийных.

Как подчеркнула руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына, курс государства на эффективность и человекоцентричность потребовал кадрового обновления: на решение этой задачи работают Школа губернаторов и конкурс «Лидеры России».

«Сегодня мы уже видим системное обновление в губернаторском корпусе и можем говорить о новом доминирующем архетипе главы региона — губернатор новой волны. Такие руководители отличаются близостью к людям, эффективностью и умением решать проблемы: именно в этих характеристиках состоит ключевой запрос жителей. Логично, что сформированную по новому запросу людей исполнительную власть должна дополнить и новая законодательная», — заявила она.

По мнению эксперта, обновление кандидатов сегодня стоит на повестке у всех политических сил, которые стремятся отвечать актуальным запросам своих избирателей. Лидером этого обновления является партия «Единая Россия». Оценивая результаты праймериз, Дарья Кислицына выделила тенденцию к выбору «социальных» кандидатов: врачей, волонтеров, общественников, представителей социально ориентированного бизнеса. Фактически директор департамента региональных программ ЭИСИ анонсировала концепцию депутатов новой волны, которая является осмыслением новой управленческой и кадровой политики государства.