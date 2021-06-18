Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Американцы приостановили свой план военной помощи Украине, пишет 18 июня Politico.

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Как сообщили газете неназванные источники, речь идёт о приостановке военной помощи в объёме $100 млн, которую власти США собирались оказать Украине, в том числе в виде поставок летального оружия.

Так, Украина должна была получить от Штатов системы ближней противовоздушной обороны, огнестрельное и противотанковое оружия. Но американский Совет нацбезопасности приостановил эту «помощь» перед саммитом Россия — США в Женеве 16 июня.

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