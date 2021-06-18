Рим, , 21:10 — REGNUM Вместо того, чтобы решать серьёзные экономические и социальные проблемы Италии, леволибералы из правительства занимаются феминитивами, написала на своей странице в Twitter в пятницу, 18 июня, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Так она прокомментировала заявление министра по делам семьи Елены Бонетти о том, что «было бы справедливо» ввести в обращение женскую форму слова «министр» (ministra вместо ministro) и что ею будет подготовлен соответствующий законопроект.

«Эти левые живут на другой планете, которая на много световых лет отдалена от нашей», — отметила лидер итальянской оппозиции.