Париж, 18 июня 2021, 21:05 — REGNUM Страны Европейского союза должны реагировать на «провокации» России, исходя из общего подхода, сообщил 18 июня журналистам французский президент Эммануэль Макрон.
На совместной с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель пресс-конференции Макрон сказал:
Отметив, что ЕС периодически сталкивается с провокациями, он сказал, что Брюсселю нужно прописать общие для всех стран «правила в отношениях с Россией».
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