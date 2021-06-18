Париж, , 21:05 — REGNUM Страны Европейского союза должны реагировать на «провокации» России, исходя из общего подхода, сообщил 18 июня журналистам французский президент Эммануэль Макрон.

На совместной с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель пресс-конференции Макрон сказал:

«Мы вернёмся к теме России, чтобы поразмышлять об общих мерах по отношению к нашему соседу, чтобы реагировать по принципу солидарности на провокации, но особенно — чтобы обозначить подходы к сотрудничеству».

Отметив, что ЕС периодически сталкивается с провокациями, он сказал, что Брюсселю нужно прописать общие для всех стран «правила в отношениях с Россией».

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