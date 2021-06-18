Рим, , 20:51 — REGNUM Пандемия в ЕС уже под контролем, «но мы все еще далеко от ее конца», заявил в пятницу, 18 июня, премьер-министр Италии Марио Драги.

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Перспективы «в основном положительные», но есть и некоторые «существенные риски», отметил он.

Одним из таких рисков является концентрация вакцин в самых богатых странах — а ведь пока коронавирус не будет побежден везде, спокоен не сможет быть никто, добавил Драги.