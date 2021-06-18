Пекин, , 20:29 — REGNUM В Пекине открылась юбилейная выставка, посвященная столетию со дня основания КПК. Представлены документы и материалы, посвященные партийной истории и современности, основным этапам политической борьбы КПК за власть в стране и ее достижений в создании КНР и строительстве в стране социалистического общества. Об этом 18 июня сообщает Синьхуа, отмечая, что выставку посетил партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, который при этом сделал ряд важных заявлений.

В частности, Си Цзиньпин призвал страну и народ продолжать выполнение исторической миссии КПК и черпать силы для дальнейшего продвижения вперед из истории партии.

Напомним, что основные торжества по случаю юбилея правящей в КНР партии начнутся 1 июля.