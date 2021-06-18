Пекин, , 20:28 — REGNUM В Китае с глубокой скорбью восприняли известие о кончине в возрасте 97 лет бывшего президента Замбии, основателя независимого замбийского государства Кеннета Каунды. Об этом 18 июня сообщает Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Китайский дипломат охарактеризовал К. Каунду как одного из лидеров старшего поколения борцов за независимость Африки от колониального владычества. От имени КНР Чжао Лицзянь выразил правительству и нарду Замбии глубокие искренние соболезнования, подчеркнув, что покойный лидер был старым и добрым другом китайского народа, который на протяжении длительного времени сохраняя приверженность дружбе между КНР и Замбией, стал основоположником двусторонних отношений.

Современный Китай готов вместе с Замбией продвигать дружественное сотрудничество с Африкой, подчеркнул официальный представитель МИД КНР.