Пекин, , 20:23 — REGNUM В Китае прошло всеобщее собрание по проблемам безопасности на производстве, которое прошло в видеорежиме. По итогам мероприятия было заявлено, что страна приложит все усилия для надежной защиты от различных несчастных случаев, связанных с гибелью и травматизмом в ходе производственной деятельности, а также будут созданы безопасные и стабильные условия для общенациональных торжеств, связанных со столетним юбилеем правящей КПК. Об этом 18 июня сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в совещании приняли участие вице-премьер Госсовета КНР, председатель Комитета по обеспечению производственной безопасности при Госсовете КНР Лю Хэ, а также его заместители Ван Юн и Чжао Кэчжи.

Среди обсуждавшихся вопросов находилось укрепление потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации. Была подчеркнута исключительная важность борьбы с нарушения и законов и правил безопасности, а также необходимость совершенствования производственной организации.