Киев, , 20:23 — REGNUM В Совнацбезе (СНБО) Украины считают попытку открыть супермаркет MERE в городе Николаеве и других областных центрах страны «операцией спецслужб Российской Федерации».

Об этом на брифинге 18 июня заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Российские спецслужбы сейчас имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунта — для использования во время избирательного процесса для достижения своей политической цели», — сказал силовик.

Он подчеркнул, что сеть MERE, принадлежащая российскому бизнесу, работать на Украине однозначно не будет.

Также Данилов в очередной раз упрекнул местные власти Николаева за то, что они не противятся открытию супермаркета и лишь жалуются на нехватку полномочий.

ИА REGNUM напоминает, что накануне секретарь СНБО в эфире украинского телевидения заявил о постепенном усилении «сепаратизма» на юге страны, добавив, что местные власти не очень стремятся противодействовать этому процессу.