Минск, , 19:51 — REGNUM В ходе начавшегося 18 июня визита в Минск делегация Министерства обороны Российской Федерации во главе с заместителем Министра обороны Российской Федерацией Татьяной Шевцовой провела переговоры с белорусским министром обороны Виктором Хрениным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского оборонного министерства.

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Шевцова и Хренин обсудили «вопросы по основным направлениям совместной деятельности, а также были намечены перспективы сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов государств». В кратком официальном сообщении отмечено также, что российская делегация принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию создания финансовой службы белорусской армии.

Напомним, Россия и Белоруссия являются военно-политическими союзниками и располагают совместной группировкой войск на западном направлении. При этом, состоя в союзных отношениях (в том числе в ОДКБ), официальный Минск отказывается направлять своих военнослужащих на защиту союзных рубежей вне своей территории.

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