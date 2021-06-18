Брюссель, 18 июня 2021, 19:40 — REGNUM Отрицательно отразится на мировой безопасности выход России из Договора по открытому небу, говорится в опубликованном 18 июня заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Глава европейской дипломатии добавил, что вопрос выхода России из этого договора будет обсуждаться на очередной конференции государств-участников соглашения. Брюссель намерен разобраться, какие последствия будут у этого шага Москвы для безопасности ЕС и его «партнёров».
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