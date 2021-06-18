Брюссель, , 19:40 — REGNUM Отрицательно отразится на мировой безопасности выход России из Договора по открытому небу, говорится в опубликованном 18 июня заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Боррель «Заявление РФ о выходе из Договора по открытому небу вызывает сожаление и окажет пагубное воздействие на глобальную архитектуру контроля над вооружениями».

Глава европейской дипломатии добавил, что вопрос выхода России из этого договора будет обсуждаться на очередной конференции государств-участников соглашения. Брюссель намерен разобраться, какие последствия будут у этого шага Москвы для безопасности ЕС и его «партнёров».

Боррель "Возвращение всех к своим обязательствам по этому договору укрепило бы европейскую и глобальную безопасность и стабильность».

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