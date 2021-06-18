Киев, , 19:40 — REGNUM Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против двух олигархов — Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Об этом на брифинге по итогам заседания СНБО заявил секретарь органа Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Данилов подчеркнул, что против олиграхов введен «полный комплект» санкций, предусматривающий максимальные ограничения.

Согласно его заявлению, Фирташу вменяются в вину поставки сырья с принадлежащих ему титановых предприятий на военные предприятия Российской Федерации, что «отслежено украинскими разведчиками». Санкции против Фукса введены за «недобросовестное недропользование» и махинации с лицензиями.

«Мы еще отмечаем — не допустим, чтобы люди незаконным образом получили преференции от государства. Недра — это стратегический ресурс нашего государства», — подчеркнул секретарь СНБО.

ИА REGNUM напоминает, что ранее СНБО Украины уже вводил санкции против лидеров оппозиции, оппозиционных телеканалов, «воров в законе» и «криминальных авторитетов», а также людей, по мнению нынешней власти причастных к основным потокам контрабанды в страну.