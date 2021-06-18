Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник ближайшие два месяца проведёт не на парламентских каникулах, а под домашним арестом. Такое решение 18 июня принял Октябрьский районный суд города на Неве, согласившись с ходатайством следствия. Сам Резник просил у суда подписку о невыезде, но не смог убедить суд смягчить меру пресечения.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Максим Резник в суде

Напомним, Резник обвиняется в незаконном обороте наркотиков без цели сбыта, для личного употребления. Ему грозит до трех лет лишения свободы, однако может быть назначено и гораздо более мягкое наказание в виде штрафа или обязательных работ.

«Судом было удовлетворено ходатайство защиты о приобщении к материалам личных поручительств от Вячеслава Макарова, Надежды Тихоновой, Льва Лурье, Александра Сокурова и других», — отметили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Поручители просили не помещать парламентария под арест, гарантируя, что он будет являться по требованию следствия.

В свою очередь адвокат Резника предложил в качестве меры пресечения залог в 500 тысяч рублей. Однако прокурор поддержал следователя, и их аргументы смогли убедить суд в том, что только находясь под домашним арестом политик не сможет вмешаться в ход расследования и помешать установлению истины.

Максим Резник пробудет под арестом как минимум до 16 августа 2021 года.