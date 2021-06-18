Минск, , 19:30 — REGNUM По представлению прокуратуры Бреста администрации Московского и Ленинского районов этого города оформили ликвидацию социально-культурного учреждения «Театр Крылья Холопа» и культурно-просветительского учреждения «Грунт будущего». Формальным основанием такого решения стало «осуществление деятельности, не соответствующей заявленным в уставе целям и предмету», проинформировала 18 июня Генпрокуратура Белоруссии.

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В частности, «Грунт будущего» по мнению прокуроров «в последние годы вместо оказания культурно-просветительских услуг занималось иной не закрепленной уставом деятельностью». В официальном комментарии подчёркнуто: «Учредитель и руководитель учреждения Виктор Климус, член так называемого Координационного совета, был одним из организаторов массовых акций протеста в Бресте, к настоящему времени покинул территорию Белоруссии. Учреждение с октября 2020 года по юридическому адресу не располагалось».

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«Как установлено, с августа 2020 года учреждение «Театр Крылья Холопа» вопреки уставным задачам, обозначенным как содействие воспитанию личности и развитию общечеловеческих культурных ценностей, организовывало выставки работ и художественные презентации произведений, направленные на формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий. При этом учреждение также занималось предпринимательством в нарушение положений своего устава», — отметили в Генпрокуратуре Белоруссии.

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