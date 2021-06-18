Белград, , 19:19 — REGNUM Визита президента РФ Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова ожидают в Сербии до конца года, сообщил 18 июня журналистам сербский министр иностранных дел Никола Селакович.

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На совместной пресс-конференции с заместителем российского министра иностранных дел Александром Грушко Селакович сказал, что Путина и Лаврова надеются видеть в Белграде до конца этого года.

Селакович поблагодарил Москву за организацию производства в Сербии российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Грушко отметил, что визиты Путина и Лаврова в Белград «пока не утверждены, но мы очень надеемся, что будут реализованы». По его словам, этот визит «будет иметь значение для стратегического характера» отношений Москвы и Белграда.

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