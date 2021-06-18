Москва, 18 июня, 2021, 18:46 — ИА Регнум. На производственной базе киноконцера «Мосфильм» режиссер Николай Лебедев снимает первый в истории мирового кино игровой полнометражный фильм о Нюрнбергском процессе по мотивам романа Александра Звягинцева «На веки вечные».

Фонд Александра Печерского Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин

В одном из павильонов крупнейшей российской киностудии построена точная копия легендарного «Зала 600» нюрнбергского Дворца Правосудия, где проходили заседания Международного военного трибунала в 1945—1946 гг. В пятницу, 18 июня, съемочную площадку посетили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Сергей Нарышкин встретился со съемочной группой фильма и осмотрел выставку «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы».

Фильм «Нюрнберг» снимает российская кинокомпания «Синема Продакшн» совместно с кинематографистами Чехии и Германии. Режиссер фильма — дважды лауреат Государственной премии РФ Николай Лебедев, режиссер фильмов «Легенда номер 17» и «Экипаж».

В основу сценария положен роман «На веки вечные» известного юриста и историка Александра Звягинцева, более 40 лет посвятившего изучению Нюрнбергского процесса.

В экранизации задействованы актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран.

С российской стороны в картине заняты Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и другие.

Роль главного обвинителя на Нюрнбергском процессе от СССР Романа Руденко исполняет Сергей Безруков.

Часть съемок фильма прошла в Чехии, в настоящее время основные съемки проходят в Москве, далее группа планирует продолжить работу в Германии и Бельгии.

«Нюрнберг» станет первым в мировом кинематографе игровым полнометражным фильмом о главном Нюрнбергском процессе, где к ответу были призваны бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные Международным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей, убийствах мирных жителей и Холокосте.

Ранее события трибунала нашли свое отражение в документальном кино: «Суд народов» Романа Кармена, 1948; британский документальный сериал «Нюрнбергский процесс: нацистские преступники на скамье подсудимых», 2006 года, и др., а также в телевизионном мини-сериале «Нюрнберг» Ива Симоно (2000). Очень известен также фильм Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс» (1961), получивший 11 номинаций на премию «Оскар» и две статуэтки, но он посвящен не основному, а одному из «малых» нюрнбергских процессов — так называемому «суду над судьями».

«Эта картина будет иметь, безусловно, прежде всего, художественное значение, но и большое историко-просветительское значение. Пожалуй, это первое художественная лента, которая использует в своей основе сюжеты, связанные с Нюрнбергским процессом», — заявил журналистам Сергей Нарышкин.

«Сегодня снова приходится отстаивать историческую правду и говорить о важности Нюрнбергского процесса. В чем его суть. Это процесс, который впервые юридически закрепил в документах преступления нацистского режима: преступления против мира, преступления против человечества, преступления против законов ведения войны. Наши партнеры предпочитают сейчас об этом забывать, недоговаривать, хотя и этот же процесс юридически закрепил решающую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией», — отметил заместитель министра обороны РФ АндрейКартаполов.

Фонд Александра Печерского Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов

«Пожалуй, главным открытием в работе над картиной для меня стало понимание, что в начале процесса, все союзники — СССР, США, Великобритания, Франция — были вместе, и действительно поддерживали друг друга. И я очень хочу, чтобы в нашей фильме эта тема прозвучала совершенно четко — лучше быть вместе, а не порознь, даже в конфликтных ситуациях лучше искать выходы вместе, а не добрую ссору организовывать. Это особенно актуально сегодня, когда международные отношения обострены очень сильно. По жанру наш фильм — детективно-шпионский триллер. Это приключенческая история, которая, надеюсь, будет захватывающей и зрелищной. В ней будут погони, перестрелки, предательство, будет любовь и много всего, что составляет основу человеческих отношений. Я надеюсь, у нас получится история не только о том, что случилось в середине прошлого века на исходе одной из самых страшных катастроф человечества, но и о том, что происходит с нами сейчас. Надеюсь, что эта история сможет ответить на вопросы, которые встают перед каждым из нас сегодня и встанут завтра, и что она будет по-настоящему волновать и увлекать зрителей, которые придут в кинотеатры», — рассказал журналистам режиссер картины «Нюрнберг» Николай Лебедев.

«Нюрнбергский процесс сыграл ключевую роль в выявлении масштабов жертв нацистской оккупации, геноцида евреев и концлагерной империи Третьего Рейха. В прошлом году наш Фонд создал и презентовал выставку «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы», а в этом — работает над циклом документальных фильмов, посвященных трибуналам над нацистскими преступниками. Поэтому мы рады возможности принять участие в создании едва ли не первого в истории игрового фильма, посвященного подготовке и проведения «главного процесса человечества», — считает председатель Правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.