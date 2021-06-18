Тамбов, 18 июня, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Тамбовской области индекс промышленного производства за 2020 год составил 104,1% к предыдущему году, а за четыре месяца 2021 года — 104,4%, что значительно выше общероссийских показателей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области

Итоги работы промышленности были обсуждены на заседании региональной Ассоциации промышленников и предпринимателей с участием главы администрации области Александра Никитина. Мероприятие состоялось на площадке одного из значимых предприятий Тамбовской области — мичуринском локомотиворемонтном заводе «Милорем». Участники подвели итоги развития тамбовской промышленности в 2020 году и текущем периоде 2021 года, обсудили привлечение государственной поддержки, эффективность государственно-частного партнерства.

По данным статистики, индекс промышленного производства в Тамбовской области за 2020 год составил 104,1% к предыдущему году, а за четыре месяца этого года — 104,4%. В России индекс физического объёма промышленного производства составил соответственно 97,1% и 101%.

Власти отмечают, что Тамбовская область отмечена на федеральном уровне в числе регионов, обеспечивших высокий рост промышленного производства, несмотря на пандемийные ограничения. Наибольший рост объемов производства показали ПАО «Пигмент», ФКП «Тамбовский пороховой завод», общества с ограниченной ответственностью «Металл сервис», «Котовский завод нетканых материалов», «Моршанский текстильный комбинат», предприятия оборонно-промышленного комплекса (акционерные общества «Ревтруд», «Прогресс», «Электроприбор»).

Глава администрации области Александр Никитин назвал инвестиционную политику индустриальных предприятий эффективной: инвестиции за 2020 год выросли в целом на треть, а на отдельных предприятиях — в разы. Большие вложения в модернизацию производства сделали на заводах «Милорем» (рост в 2,5 раза), «Прогресс» и «Тамбовмаш» (в 2 раза), «АРТИ-Резинопласт» (рост в 7 раз).

За первый квартал 2021 года удалось обеспечить рост объема инвестиционных вложений в 1,5 раза (605 млн рублей). Продолжают высокими темпами усовершенствовать производства на предприятиях «Металл сервис», «Пигмент», «Тамбовский пороховой завод», «Тамак», «Арти-Завод», «Тамбовмаш».

Губернатор выделил значимость социального эффекта развития промышленного сектора экономики.

«Следствием экономического роста является повышение зарплат, создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений. Объем налоговых поступлений за 2020 год в консолидированный бюджет от индустриальных отраслей промышленности составил 9 млрд рублей с ростом к уровню 2019 года на треть. Наша общая задача на этот год — сохранить тенденцию роста», — подчеркнул Александр Никитин.

По его словам, региональная промышленная политика направлена на поддержку обновления основных средств производства предприятий, сохранение трудовых коллективов, создание высокотехнологичных рабочих мест.

В настоящее время в Тамбовской области наблюдается один из самых низких по стране показателей безработицы. Глава региона поблагодарил руководителей предприятий за улучшение условий труда, создание социальных гарантий для работников. Он отметил, что приоритетом для региональной власти является привлечение мер государственной поддержки, увеличение экспортных контрактов, решение вопросов подготовки кадров.