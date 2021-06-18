Киев, , 18:28 — REGNUM Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что без внесения в Минские соглашения существенных изменений прогресса в переговорах не будет.

Об этом он заявил 18 июня в эфире украинского телевидения.

«Пока там идет война, пока там стреляют и убивают, пока не созданы предпосылки, решать любые политические вопросы — выборы или организация власти — просто невозможно… Не внося коренные изменения, мы движения вперед не сделаем», — заявил он.

Также он заявил, что Украина не разрешит России перекроить Минские соглашения по усмотрению Москвы.

«Если Путин будет действовать по принципу: изымаем из минских договоренностей только то, что соответствует интересам России — движения вперед не будет», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев считает Минские соглашения в нынешнем виде в принципе невыполнимыми. В свою очередь, в партии «Слуга народа» считают, что президент СШЩА Джо Байден в Женеве намекнул, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе «можно переосмысливать».