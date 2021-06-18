Брюссель, , 18:18 — REGNUM НАТО заявило, что России за оставшиеся до выхода из Договора по открытому небу полгода следовало бы пересмотреть своё решение и остаться в соглашении. Об этом говорится в опубликованном 18 июня заявлении альянса.

Заявив, что НАТО «очень сожалеет» о решении Москвы выйти из договора, альянс обвинил Россию в том, что она якобы «в течение многих лет отказывалась в полной мере выполнять свои обязательства» по этому соглашению.

«Мы настоятельно призываем Россию использовать оставшиеся шесть месяцев до вступления в силу её вывода, чтобы пересмотреть своё решение и вернуться к полному соблюдению Договора по открытому небу», — говорится в сообщении.

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