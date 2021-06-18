18 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба, который приветствует «жесткие заявления» президента США Джо Байдена во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Оксана Переможенко, , 20:25 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приветствует «жесткие заявления» президента США Джо Байдена во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом дипломат сообщил в комментарии Reuters.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В четверг (17 июня — О. П.) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приветствует жесткие заявления президента США Джо Байдена во время его встречи с президентом Владимиром Путиным на этой неделе, и сказал, что сейчас настало время заставить Россию «уйти из Украины», — сообщает источник.

Также глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил, что лидеры США и России на встрече в Женеве не обсуждали никаких договоренностей по Украине без ведома Киева.

Заявление Дмитрия Кулебы обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «112 Украина». Часть комментирующих отметили, что ничего «жесткого» в пресс-конференции Байдена в отношении президента России Владимира Путина не было. Кроме того, люди отметили, что на встрече лидеров России и США украинского дипломата не было.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Растет человек на глазах — Байдена потрепал по загривку! Можно сказать — взлохматил…» — иронизирует Владимир Г.

«Каждый услышал, что хотел», — добавила Лариса Ч.

«Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны. И как Шота Руставели мог предвидеть нашего Кулебу», — написал Николай М.

«А что ещё остаётся? Только удовлетворяться тем, что кто-то Путину «пальчиком погрозил», — пишет Ольга К.

«Мозги, конечно, не видно, но когда их не хватает — заметно», — отметил Семен Ч.

«Поделитесь, пан министр, где Вы это услышали?» — поинтересовалась Таня Д.

«Бади «очень жестко» словил под хвост. А эти Табаки-кулебы залижут, чтоб не так горело… Рагулям четко сказали выполнять Минские соглашения. А скулеж оставить для внутреннего потребления», — написал Фома С.

«Ничего этого не было, послушайте пресс-конференцию», — отметила Fotini S. T.

«Опять говорит неправду. Полностью слушал пресс-конференцию. Ничего этого не было», — добавил Сергей Г.

«А что там было жесткое? Все в рамках дипломатии…» — не понимает Зинаида С.

«Байден, наверное, «испугался» гнева Кулебы. А если серьезно, то зарубежные политики не бабки базарные. Это наши клоуны ляпают направо и налево, а потом удивляются, что их не воспринимают всерьез», — отметил Maksim P.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«А ты слышал эти «жёсткие заявления?» — спросила Галина Т.

«Уже заявил, что Байден первый руку протянул потому, что хотел придушить и еле сдержался?» — иронизирует Сергей Д.

«Мы пихали паровоз без трубы и без колес. У него паранойя, он считает Украину равноценным партнёром Америки, а так ли думает старик Джо?» — спрашивает Дмитрий К.

«Пресс-конференция Байдена была заранее написана, и он читал по суфлеру. И где гарантия, что там написано именно то, о чем был диалог. А дедушка читал по написанному, не вникая в суть. И если бы там было написано, что Кулеба — идиот, он бы тоже зачитал на автопилоте», — пишет Наталья П.

«Очень жестко» Байден перед встречей назвал Путина крутым мужиком и умным человеком, а при встрече первым подал руку, а Украине пожелал бороться с коррупцией и выполнять Минские договоренности», — подытожила Наталя К.

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Напомним, 17 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема дальнейшего вовлечения США в процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе будет ключевой во время визита президента Зеленского в Вашингтон.