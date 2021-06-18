На Тамбовщине прошёл IV областной съезд АККОР
Тамбов, 18 июня, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области прошёл IV съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, посвященный 30-летию фермерского движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.
В съезде принял участие глава администрации области Александр Никитин. Он осмотрел выставку сельскохозяйственной техники и фермерской продукции, пообщался с сельхозпроизводителями, попробовал их продукцию.
В ходе заседания участники обсудили направления и перспективы развития фермерского движения, а также возможности государственной поддержки фермеров. Глава региона в ходе своего выступления отметил, что фермеры трудятся во всех сферах агропромышленного комплекса Тамбовской области. Они активно внедряют передовые технологии, расширяют площади сельхозугодий, увеличивают объемы производства, выпускают продукцию, которая пользуется большим спросом.
Одним из действенных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства стали гранты для КФХ, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В Тамбовской области грантовая поддержка осуществляется с 2012 года в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Кроме того, с 2019 года в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в области активно реализуется проект «Агростартап». За два года сумма поддержки малых форм хозяйствования превысила 131 млн рублей. В текущем году размер поддержки составит почти 69 млн рублей.
Отметим, что в Тамбовской области в сфере сельского хозяйства работают около 2 тыс. индивидуальных предпринимателей, 198 тыс. личных подсобных хозяйств, 36 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.