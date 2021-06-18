Тамбов, 18 июня, 2021, 18:14 — ИА Регнум. В Тамбовской области прошёл IV съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, посвященный 30-летию фермерского движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин

В съезде принял участие глава администрации области Александр Никитин. Он осмотрел выставку сельскохозяйственной техники и фермерской продукции, пообщался с сельхозпроизводителями, попробовал их продукцию.

В ходе заседания участники обсудили направления и перспективы развития фермерского движения, а также возможности государственной поддержки фермеров. Глава региона в ходе своего выступления отметил, что фермеры трудятся во всех сферах агропромышленного комплекса Тамбовской области. Они активно внедряют передовые технологии, расширяют площади сельхозугодий, увеличивают объемы производства, выпускают продукцию, которая пользуется большим спросом.

«Развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетов государственной политики, поэтому правительство и региональная власть создают условия для развития фермерства. Мы постоянно совершенствуем инструменты государственной поддержки аграриев, снижаем административные барьеры. И эта работа проводится при участии Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов», — сказал Александр Никитин.

Одним из действенных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства стали гранты для КФХ, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В Тамбовской области грантовая поддержка осуществляется с 2012 года в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

«За девять лет на развитие фермерских хозяйств направлено более одного миллиарда рублей федеральных и областных средств. Поддержку получили 367 сельхозпроизводителей», — сказал Александр Никитин.

Кроме того, с 2019 года в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в области активно реализуется проект «Агростартап». За два года сумма поддержки малых форм хозяйствования превысила 131 млн рублей. В текущем году размер поддержки составит почти 69 млн рублей.

Отметим, что в Тамбовской области в сфере сельского хозяйства работают около 2 тыс. индивидуальных предпринимателей, 198 тыс. личных подсобных хозяйств, 36 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.