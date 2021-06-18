Киев, , 18:10 — REGNUM Окружной административный суд города Киева (ОАСК) приостановил действие предписания с требованием уволить главу правления «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Соответствующее решение принято сегодня, 18 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что речь идет о предписании национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в правительство Украины по данному вопросу. Суд постановил остановить действие предписания до вступления в законную силу решения по делу. Судебное заседание назначено на 29 июня.

В свою очередь, в НАПК уже удивлены скоростью реакции по иску, ведь суд обеспечил рассмотрение в рекордные сроки — менее чем за два дня. Ведомство подчеркивает, что такая скорость является беспрецедентной для украинского правосудия и отмечает, что остановка действия предписания не соответствует цели правового применения обеспечения иска.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в НАПК заявили, что распоряжение правительства о назначении председателя правления «Нафтогаза» Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. Ведомство отмечает, что по украинскому законодательству, после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе, а Витренко, будучи и.о. министра энергетики, в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года системно участвовал в подготовке решений по деятельности «Нафтогаза».