Москва, , 18:05 — REGNUM Корабли, самолёты и вертолёты Тихоокеанского флота отработали методы отражения воздушного нападения в рамках учений, прошедших в Тихом океане, сообщает 18 июня пресс-служба Минобороны РФ.

«С привлечением самолетов и вертолетов морской авиации флота проверялась надежность противовоздушной обороны отрядов кораблей. Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения, особое внимание уделялось противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника», — сообщает российское военное ведомство.

Кроме того, боевые корабли Тихоокеанского флота отрабатывают поиск подводных лодок условного противника при помощи штатных гидроакустических средств и палубных противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ, поднимавшихся с фрегата «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев» и трёх корветов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июня в центральной части Тихого океана проходят учения ВМФ России. Оперативное учение разнородных сил Тихоокеанского флота проходит под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.

Читайте ранее в этом сюжете: ВМС США намерены вывести из своего состава 14 боевых кораблей