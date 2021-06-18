Вена, , 18:04 — REGNUM Санкции будут введены ЕС в отношении предприятий ряда секторов экономики Белоруссии, сообщает 18 июня Австрийское агентство печати.

Эту информацию распространил австрийский МИД, утверждая, что сегодня, 18 июня, страны ЕС пришли к соответствующей договорённости.

Новые санкции будут введены в отношении предприятий телекоммуникаций, табачной продукции, производства калийных удобрений, предприятий нефтегазового сектора.

Также ЕС намерен запретить продажу оружия в Белоруссию и наложить ограничения на финансовую сферу — кредиты, торговлю активами, инвестиционные услуги.

В понедельник, 21 июня, это решение будет утверждено на саммите ЕС на уровне глав МИД. Комментируя это решение Брюсселя, Вена заявляет, что жители Белоруссии не стали «мишенью экономических санкций».

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