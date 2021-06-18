Москва, , 17:48 — REGNUM 18 июня ЦИК России принял постановление о проведении голосования на выборах в сентябре в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Эксперты подчёркивают — многодневное голосование «прижилось» в России: такая форма волеизъявления удобна для избирателей и защищает их от риска заражения инфекцией.

«Решение о многодневном голосовании оправданно по многим параметрам. Самым главным из них является фактор обеспечения защиты жизни и здоровья граждан с учётом того, что эпидемиологическая обстановка сложная и наблюдается рост инфицированных. Многодневное голосование поможет снизить нагрузку на избирательные участки, развести потоки избирателей, снизить риски для заболевания граждан. Сами избиратели считают многодневное голосование удобной, комфортной и безопасной формой волеизъявления. Она имеет зарубежный опыт применения на выборах и прижилась в России. У общественных наблюдателей уже наработан опыт контроля за сохранностью бюллетеней в период многодневного голосования. Мы будем следить за тем, чтобы применялись сейф-пакеты, было повсеместным и видеонаблюдение за местами хранения бюллетеней, обеспечивалась безопасность участков правоохранительными органами. Мы изначально ориентировали общественные штабы и общественных наблюдателей на то, чтобы мониторинг кампаний начинался с самого старта. Подчеркну, все этапы избирательной кампании, в особенности — период выдвижения и регистрации кандидатов, а затем проведения агитационной деятельности, должны быть под пристальным наблюдением общественников и экспертов», — считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

«Решение Центризбиркома о применении многодневного голосования абсолютно оправданно. Учитывая опыт проведения многодневного голосования в прошлом году и его применения на местных выборах в текущем, мы сумели накопить опыт и практику, которая позволяет с уверенностью говорить, что процедура востребована для избирателей, она открывает для них новые возможности, благодаря которым выборы становятся ближе и доступнее для человека без ущерба эпидемической угрозы. Необходимо учитывать высокую вероятность её сохранения до сентября. У Ассоциации НОМ есть все необходимые материалы, чтобы максимально качественно подготовить кадры для проведения независимого общественного контроля на избирательных участках по всей стране. Наблюдая за ходом организации многодневного голосования на региональных и муниципальных выборах, мы выявили ряд проблемных вопросов, на которые будем обращать особое внимание при дальнейшем обучении наблюдателей», — заявила журналистам член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

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