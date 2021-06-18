Рыбинск, Ярославская область, 18 июня, 2021, 17:40 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области во время купания в реке Волга утонул 10-летний мальчик, второго подростка успели спасти в последний момент. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на СК СКР по Ярославской области

СУ СКР по ЯО Место происшествия

Происшествие на воде случилось 17 июня. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия мальчик с двумя друзьями без сопровождения взрослых, вечером отправился купаться на необорудованную для отдыха прибрежную территорию реки Волги. В ходе купания он не справился с течением и утонул. Его друга, который также начал тонуть, успел спасти случайный очевидец», — рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Сейчас на месте ведется поиск тела утонувшего подростка. Следователи обещают дать юридическую оценку действий лиц, ответственных за безопасность мальчика.