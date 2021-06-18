Москва, , 17:39 — REGNUM Конфедерация даёт шанс Украине обрести свою государственность, заявил экс — помощник президента РФ Владислав Сурков в опубликованном 18 июня интервью Financial Times.

Отметив, что сейчас Украины как страны нет, но поскольку у украинцев есть «национальная сущность», то они могут обрести государственность в будущем, Сурков сказал:

«Страна может быть реформирована как конфедерация, когда регионам будет дано много свободы, чтобы принимать решения за самих себя».

Он заявил, что «между двумя костями должна появиться мягкая ткань». Украина, находясь между Россией и Западом, рискует быть разорвана «геополитическим притяжением с обеих сторон».

Сурков «Пока мы не достигнем такого исхода, борьба на Украине никогда не прекратится».

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