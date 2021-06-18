Москва, 18 июня 2021, 17:39 — REGNUM Конфедерация даёт шанс Украине обрести свою государственность, заявил экс — помощник президента РФ Владислав Сурков в опубликованном 18 июня интервью Financial Times.
Отметив, что сейчас Украины как страны нет, но поскольку у украинцев есть «национальная сущность», то они могут обрести государственность в будущем, Сурков сказал:
Он заявил, что «между двумя костями должна появиться мягкая ткань». Украина, находясь между Россией и Западом, рискует быть разорвана «геополитическим притяжением с обеих сторон».
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