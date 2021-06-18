Каракас, , 18:26 — REGNUM США частично приостановили действие санкций в отношении Венесуэлы, чтобы страна могла провести транзакцию для оплаты партии вакцины от COVID-19, сообщает 18 июня Peoples Dispatch.

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Теперь Центральный банк Венесуэлы и три других государственных банка могут осуществлять операции с американскими компаниями. Тем не менее, отмечает издание, это не дает разрешение на экспорт товаров, технологий или услуг для военнослужащих, сотрудников разведывательных органов или правительственных агентов. Временное послабление санкций также не отменяет действие блокады в отношении собственностей, находящихся под эмбарго Белого дома.

Ранее правительство Венесуэлы рассказало, что страна не может осуществить денежный перевод, необходимый для получения доз вакцины от коронавируса через международную программу COVAX.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовая система, которая прячется за лоббизмом США, имеет силу заблокировать ресурсы, которые могут быть использованы для вакцинации венесуэльцев.

Напомним, что аббревиатура COVAX означает «Глобальный доступ к вакцинам против COVID-19». Это инициатива, призванная обеспечить равный доступ к вакцинам по всему миру.